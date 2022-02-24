ФСБ сообщила о разорвавшемся на территории Краснодарского края снаряде ВСУ

Возле населенного пункта Широчанка в Краснодарском крае разорвался украинский снаряд. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ по региону.

ЧП произошло днем 24 февраля. В 12:10 сотрудники погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю зафиксировали разрыв боеприпаса.

«В районе населенного пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет», — сказано в сообщении, которое процитировало издание «Известия».

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите жителей республик Донбасса.

Украинские пограничники массово переходят на сторону России. Такое заявление ранее сделали в Федеральной службе безопасности (ФСБ). По состоянию на 13:00 все пограничники покинули свои посты на границе с РФ.