Важное 22 марта 2024, 21:35 ФСБ сообщила о погибших в Crocus City HalI ФСБ рассказала о погибших и раненых при стрельбе в Crocus City HalI Телеканал «360»

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В результате нападения на Crocus City HalI есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В результате нападения на Crocus City HalI в Москве есть погибшие и раненые», — указали в ведомстве.

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Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляже прорвались в здание и открыли огонь. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали не менее 10 человек. Еще около 50 получили ранения. В здании разгорелся крупный пожар, кадры с места появились в распоряжении «360». По информации в Сети, там частично обрушилась кровля.

Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На место ЧП отправились свыше 50 бригад скорой помощи. Также туда выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Столичные аэропорты усилили меры безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился помочь пострадавшим во время происшествия в Crocus City Hall.