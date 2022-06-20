ФСБ схватила сотрудников налоговой за передачу иностранцам данных военнослужащих

Российские правоохранители схватили сотрудников налоговой, которые передавали данные о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов иностранцам. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — рассказали силовики.

Расследованием дела и операцией по задержанию предполагаемых преступников занимались ФСБ, Следственный комитет России и Комитет государственной безопасности Белоруссии. Начиная с 2019 года подсудимые передали заказчикам за вознаграждение информацию о 30 военнослужащих, сотрудниках правоохранительных, правоприменительных органов и других. Было возбуждено дело за получение взятки и посредничество во взяточничестве.