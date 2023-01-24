Происшествия 24 января 2023, 16:19 ФСБ разгромила в Крыму ячейку исламистов, управляемых с Украины ФСБ задержала ячейку исламистов в Крыму

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России в сотрудничестве с Росгвардией разгромили ячейку исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму, которых координировали из Украины. Задержаны шесть участников организации, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Удалось установить, что эти люди целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию и на конспиративных собраниях вербовали местных мусульман.

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Дома у членов террористической организации нашли много запрещенных в стране пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи и электронных носителей, которые злоумышленники использовали в своей деятельности.

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Следственное подразделение возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. ЦОС ФСБ поделился кадрами задержания.

* Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической и запрещена на территории РФ.