26 декабря 2022, 17:53
ФСБ раскрыла детали ликвидации украинских диверсантов под Брянском
ФСБ: под Брянском удалось уничтожить группу украинских диверсантов
Сотрудники ФСБ России 26 декабря обнародовали информацию о ликвидации группы украинских диверсантов. Их слова процитировало РИА «Новости».
Злоумышленников ликвидировали на границе с Брянской областью.
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Среди уничтоженных диверсантов был командир с позывным Святоша. У другого члена группировки — сапера — особое имя звучало как Не Пей Пиво. Позывным его подельника был Тарасий. Еще у одного члена группировки было кодовое имя Аполлон.
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Согласно данным сотрудников российских спецслужб, диверсанты имели при себе иностранное вооружение, приборы связи и навигации, а также четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Злоумышленников уничтожили в ходе перестрелки. Диверсанты были гражданами Украины в возрасте от 19 до 38 лет. Точное место их поражения, а также планы злоумышленников не уточняются.
ФСБ
Украина
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