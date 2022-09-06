ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн" и "М.К.У." | 360°

Важное 06 сентября 2022, 10:07 (обновлено: 06 сентября 2022, 13:01) Поделиться Telegram

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Viber ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн" и "М.К.У." РИА «Новости»

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Представители ФСБ обыскали 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн»* и «Маньяки; культ убийств» (радикальная неонацистская группировка с Украины «М.К.У.»). Об этом сообщили сотрудники сообщает ЦОС ФСБ.

«Проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения „Колумбайн“* и украинской радикальной группировкой „Маньяки; культ убийств“», — сообщили они.

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В общей сложности, досмотры прошли в 46 регионах России.

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По данным сотрудников ведомства, у 30 обыскиваемых изъяли холодное оружие, средства связи с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера. Также во время досмотра обнаружили переписки с украинскими идеологами массовых убийств и участниками нацформирований.

Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли фотографии и видеозаписи так называемых акций «прямого действия». К ним прилагались инструкции по проведению таких мероприятий.

С помощью таких материалов и самодельных взрывных устройств обыскиваемые могли устроить «акции прямого действия», нацеленные на объекты органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России.

Представители ФСБ добавили, что будут приняты процессуальные решения и меры профилактического характера.

* Движение признано террористическим и запрещено в России.

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