Происшествия 11 декабря 2023, 09:57 ФСБ пресекла в Крыму 14 террористических актов в 2023 году Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму 14 диверсий и терактов в 2023 году РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ пресекли на территории Крыма 14 диверсий и терактов, которые готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФСБ обнаружила 15 схронов, изъяла 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки. Российским спецслужбам также удалось ликвидировать разветвленную сеть завербованных Украиной агентов и предотвратить теракты против объектов энергетики и транспорта, военнослужащих и политиков.

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За подготовку диверсий осудили 10 человек, еще 18 подозреваемых задержали, отметили в пресс-службе.

По информации ФСБ, украинские спецслужбы планировали атаковать главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Валерия Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Ранее в Калининградской области задержали подозреваемого в организации диверсий в 15 регионах России. По информации ФСБ, мужчина мог помогать украинской стороне искать исполнителей для поджогов российских объектов связи и транспорта.