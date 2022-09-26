ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке | 360°

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ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

ФСБ: пресечена шпионская акция японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори

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ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дипломат объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата. Японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам.

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«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори», — рассказали в ФСБ ТАСС.

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Японский дипломат задержан с поличным при получении за деньги «сведений ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, он хотел купить информацию о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Мотоки Тацунори — консул по политическим вопросам. Согласно международным нормам, дипломаты обладают статусом неприкосновенностью в стране, где они работают. Но сотрудников посольств других государств можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона.

ФСБ

Япония

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