ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 18:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке ФСБ: пресечена шпионская акция японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори

Читать 360tv в

ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дипломат объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата. Японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам.

Реклама

«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори», — рассказали в ФСБ ТАСС.

Реклама

Японский дипломат задержан с поличным при получении за деньги «сведений ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, он хотел купить информацию о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Мотоки Тацунори — консул по политическим вопросам. Согласно международным нормам, дипломаты обладают статусом неприкосновенностью в стране, где они работают. Но сотрудников посольств других государств можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона.

5 0 0 0 0 2