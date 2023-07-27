Происшествия 27 июля 2023, 13:35 ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ ФСБ: Россия пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ Cmapm / CC BY 3.0 / Википедия

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Спецслужбы хотели устроить теракт на корабле Черноморского флот а, несущего высокоточные ракеты. ФСБ пресекла эту попытку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации», — указано в сообщении.

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У мужчины было два самодельных взрывных устройства. Кроме того, его подозревают в передаче противнику сведений, являющихся гостайной.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по четырем статьям: «террористический акт», «незаконный оборот взрывчатых веществ», «госизмена» и «разглашение гостайны».

Ранее ФСБ по делу о госизмене задержала россиянина, занимавшегося частным сыском. Мужчина был зарегистрирован в крымском селе Межводное. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 20 лет заключения.