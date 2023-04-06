Важное 06 апреля 2023, 12:27 ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область Губернатор Богомаз заявил о предотвращении проникновения в Брянскую область украинской ДРГ

Читать 360tv в

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что сотрудники ФСБ предотвратили нарушение государственной границы.

Губернатор отметил, что на территорию России пытались проникнуть 20 человек.

Реклама

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ», — отметил Богомаз.

По его словам, осуществить преступный замысел противнику не позволили российские военные и пограничники. Они нанесли диверсантам огневое поражение.