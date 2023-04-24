Происшествия 24 апреля 2023, 21:12 ФСБ пресекла подготовку теракта членом проукраинской группировки в Петербурге РИА «Новости»

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ФСБ задержала в Санкт-Петербурге члена запрещенной проукраинской группировки, готовившего теракт. Он планировал поджечь автомобили МВД, сказано в сообщении пресс-службы УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел», — заявили в региональном ведомстве.

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По месту жительства задержанного провели обыск. У него нашли и изъяли детали для изготовления самодельного взрывного устройства и электронные носители информации. На мужчину завели дело по статье «Покушение на террористический акт». Проводится комплекс дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Ранее в Новосибирске неизвестные устроили диверсию на железной дороге. Они вскрыли релейные шкафы и подожгли их. Возгорание вовремя заметили работники железнодорожной станции и оперативно потушили его.