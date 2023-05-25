Важное 25 мая 2023, 08:49 ФСБ пресекла диверсии против двух атомных электростанций ФСБ сообщила о предотвращении диверсий на двух АЭС перед 9 Мая РИА «Новости»

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Служба внешней разведки Украины планировала совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций перед 9 Мая. Эти попытки предотвратили сотрудники ФСБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, ДРГ украинской Службы внешней разведки Украины в канун 9 Мая предприняли попытку подорвать свыше 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС.

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«По замыслу украинских спецслужб, это привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС», — пояснили в ФСБ.

Кроме того, СВРУ хотела нанести экономический и репутационный ущерб России. Террористы успели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Членов ДРГ задержали. Среди них — граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Еще одного диверсанта — гражданина Украины и России Юрия Кищака объявили в розыск. По информации ФСБ, сейчас он находится в Бельгии.