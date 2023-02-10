10 февраля 2023, 10:37
ФСБ предупредила, что иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через почтовые сервисы
ФСБ РФ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о спецоперации
Зарубежные спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы, чтобы собирать данные о спецоперации и ее участниках, предупредил центр общественных связей ФСБ. Жителей призвали проверять подозрительные запросы на подлинность, а до этого не спешить с ответом.
В Федеральной службе безопасности пояснили, что злоумышленники используют почтовые адреса, похожие на адреса электронной почты федеральных органов власти, и рассылают в учреждения и организации псевдоофициальные запросы на предоставление сведений об участниках спецоперации, мобилизованных и украинских беженцах. Подобные случаи фиксируются с августа 2022 года.
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«ФСБ России <…> рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы государственных органов», — указано в сообщении.
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До получения официального подтверждения на письма лучше не отвечать и вложения к ним не открывать.
ФСБ
Украина
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