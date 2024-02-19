Важное 19 февраля 2024, 09:50 ФСБ предотвратила теракт против политика в Запорожской области

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Украинского агента, готовившего теракт против политика в Запорожской области, нейтрализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

Мужчину завербовала украинская служба безопасности. В преддверии выборов в 2024 году злоумышленник готовил теракт со взрывчаткой против одного из политических деятелей Запорожской области. Координировали работу агента сотрудники СБУ.

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При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.

«Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — передали в ФСБ.

В настоящее время идут оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двадцатилетний житель Чувашии планировал совершать теракты на российских предприятиях по заданиям спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», злоумышленнику грозит пожизненное заключение. До этого по подозрению в государственной измене задержали жителя Камчатки.