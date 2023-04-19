Важное 19 апреля 2023, 09:48 ФСБ предотвратила взрыв на энергетическом объекте в Керчи ФСБ задержала мужчину, готовившего взрыв на энергетическом объекте в Керчи

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ФСБ задержала 52-летнего гражданина России и Украины, готовившего взрыв на объекте энергосистемы в Керчи. У него нашли самодельную бомбу, сообщил центр общественных связей ФСБ. Появилось видео задержания и обыска.

В доме мужчины также обнаружили средства связи, в которых была переписка с его координатором — представителем спецслужб Украины.

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В отношении задержанного возбудили уголовные дела о приготовлении к диверсии (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 221.1 УК). Подозреваемого взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что представители ФСБ и МВД пресекли в Крыму деятельность ячейки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, которую организовал ранее судимый местный житель. Участники группировки угрозами и насилием заставляли местных жителей отдавать им деньги. Средства собирали в том числе для «представителей криминального мира», сидящих в тюрьме.

* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.