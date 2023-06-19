Важное 19 июня 2023, 08:50 ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении терактов против руководителей Запорожской области РИА «Новости»

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ФСБ предотвратила теракты, подготовленные украинской военной разведкой против руководителей Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В ходе оперативной игры сотрудники ФСБ России пресекли попытки совершения серии диверсионно-террористических актов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

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Целью терактов являлись руководители военно-гражданской администрации региона и сотрудники правоохранительных органов России. Оперативники установили работника ГУР Украины, который курировал деятельность пособников из числа жителей Запорожской области.

В отношении задержанной пособницы завели дело по статьям «Незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача, пересылка и перевозка взрывных устройств и взрывных веществ» и «Террористический акт».

Ранее ФСБ задержала планировавшего теракт жителя Брянской области.