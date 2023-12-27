Важное 27 декабря 2023, 12:10 ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. Подозреваемого арестовали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Мужчина стал сторонником террористического легиона «Свобода России»* и даже сделал татуировку на руке с его символикой. При обыске у него нашли зажигательную смесь, мобильные устройства и оргтехнику, с помощью которой он связывался с кураторами из организации.

Представители регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемого еще 15 ноября. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту. Его уже арестовали по решению Ленинского районного суда Самары.

Задержанный признал вину и подробно рассказал, где и как планировал теракт, однако пока подробности остаются тайной следствия.

* Запрещенная в России террористическая организация.