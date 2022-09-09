ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Ленинградской области | 360°

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09 сентября 2022, 15:13

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Ленинградской области

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном объекте в Ленинградской области. Задержали трех жителей Выборга, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что задержанные планировали поджечь административное здание, принадлежащее Министерству обороны. Силовики возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ).

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Силовики устанавливают возможных соучастников подозреваемых.

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В конце августа представители Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Калининградской области, задержав сторонника украинского нацбатальона. В его доме нашли бомбу, агитационную литературу и переписку с участниками нацбата.

Украинские террористы заманивают россиян в свои организации разными обещаниями денег и даже угрозами, однако спецслужбы вовремя выявляют диверсантов и вербовщиков.

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