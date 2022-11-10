Важное 10 ноября 2022, 09:20 ФСБ предотвратила теракт на административном объекте Екатеринбурга ФСБ: силовики предотвратили теракт на административном объекте Екатеринбурга

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга, организатор задержан. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области ТАСС.

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сказано в сообщении.

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В правоохранительных органах уточнили, что риску теракта поверглось здание военкомата. При обыске у задержанного организатора силовики обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.

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Ранее сообщалось, что в начале ноября в биотуалете при въезде на Крымский мост обезвредили гранату. Владелец боеприпаса хотел скрыть его перед досмотром и не нашел другого места, чтобы спрятать.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий раскрывать методы работы спецслужб.