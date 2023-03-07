Происшествия 07 марта 2023, 18:19 ФСБ предотвратила попытку участия иностранца в военных действиях на стороне ВСУ ФСБ объяснила иностранцу, пытавшемуся вступить в ряды ВСУ, за что его выдворяют из РФ

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Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области зачитало перед задержанным выходцем из Средней Азии официальное предостережение о недопустимости действий, создающих угрозу безопасности России. Мужчина признался, что за деньги хотел стать наемником ВСУ.

По информации силовиков, мужчина проходил срочную службу в качестве стрелка мотострелковой бригады Минобороны одной из среднеазиатских республик. На него вышел неизвестный человек в соцсетях и предложил выступить на стороне ВСУ в украинском конфликте.

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Теперь ему грозит депортация и запрет на въезд на территорию России. Сотрудники ФСБ объяснили мужчине, за что его задержали и собираются выдворить из страны, какие законы он нарушил бы в случае реализации задуманного.

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