Важное 03 мая 2023, 09:50 ФСБ предотвратила покушение на власти Крыма, организованное офисом президента Украины ФСБ задержала членов агентурной группы, планировавших теракты в Крыму по заданию Украины РИА «Новости»

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ФСБ пресекла подготовку покушения на руководителей Крыма, которые организовывал замглавы офиса президента Украины Роман Машовец. Ликвидировать планировали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко. Также диверсии намечались на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является <…> офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 года рождения, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского», — уточнила спецслужба.

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ФСБ задержала завербованных Машовцом членов агентурной группы — шестерых граждан России и Украины, которые планировали теракты, приобрели огнестрельное оружие и следили за чиновниками с помощью технических средств, а также гражданина Украины и Болгарии, причастного к доставке средств поражения в Россию.

У задержанных нашли пять самодельных взрывных устройств и радиоуправляемые механизмы для приведения их в действие, пластичные взрывчатые вещества британского производства, электродетонаторы военного назначения, трекеры для слежки и средства связи для общения с кураторами.

Кроме того, органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств из Болгарии в Россию, проходивший через Турцию и Грузию. Устройства маскировали под электроплиты. Именно их планировали использовать члены преступной группы. Правоохранители установили, что в Болгарии отправку плит с компонентами взрывчатки организовывала гражданка Украины. Их доставляли через СДЭК и транспортную компанию «Возовоз». Отправкой занимались россияне, имеющие коммерческие связи с болгарской фирмой и использовавшиеся украинскими спецслужбами.

Помимо прочего, выяснилось, что найденные у задержанных взрывчатые вещества идентичны тем, которые использовались при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля.

Силовики возбудили уголовные дела. Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с украинской военной разведкой.