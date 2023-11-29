Важное 29 ноября 2023, 09:55 ФСБ предотвратила подрыв военкомата в Воронеже ФСБ задержала россиянина, планировавшего подорвать военкомат в Воронеже

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Сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими боевиками россиянина, который собирался взорвать военкомат в Воронеже. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

Тридцатисемилетнего мужчину завербовали боевики одной из украинских террористических организаций. По их указанию он планировал подорвать самодельную взрывчатку в городском военном комиссариате, а после этого скрыться на Украине и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

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В доме задержанного нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а в его телефоне — переписку с вербовщиками.

Следственный отдел управления ФСБ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств. Мужчину уже взяли под стражу.

ФСБ предоставила зрелищные кадры выслеживания и задержания подозреваемого, а также показала изъятые в результате обыска предметы.