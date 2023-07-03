Важное 03 июля 2023, 09:53 ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма украинским диверсантом ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины главы Крыма Аксенова украинским диверсантом

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Оперативники ФСБ предотвратили подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова украинским диверсантом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали завербованного ВСУ гражданина России, который прошел на Украине обучение минно-взрывному делу.

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В июне 2023 года диверсант прибыл в Крым и начал подготовку к теракту, который он планировал осуществить путем подрыва автомобиля Аксенова. Однако до конца свой замысел он довести не успел: его задержали во время изъятия взрывного устройства из тайника.

Следователи завело дело по статьям «Незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача, пересылка, перевозка или ношение взрывных устройств и взрывчатых веществ» и «Покушение на совершение террористического акта».

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.