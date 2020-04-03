ФСБ предотвратила теракты в двух российских регионах

Силовики предотвратили два теракта: в Ставропольском крае и ХМАО. Четверо человек были задержаны, один террорист убит.

Первых двух террористов нашли в Ставропольском крае. Один из местных жителей и уроженец Дагестана входили в международную террористическую организацию «Исламское государство»* и планировали теракты в местах массового скопления людей. Еще они подготавливали нападение на сотрудников полиции.

«Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Троих членов группировки «Имарат Кавказ»** задержали в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Мужчины готовили теракт в одном из торговых объектов города. «У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы», — добавили в ЦОС.

*«Исламское государство», **«Имарат Кавказ» — международные террористические организации, запрещенные в России.