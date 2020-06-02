ФСБ показало видео задержания и допроса бойца ВСУ в Крыму

Крымское погрануправление ФСБ России распространило видео задержания и допроса украинского военнослужащего. На кадрах молодой человек говорит, что в свой выходной выпивал и употреблял наркотики, а затем решил перейти на российскую территорию.

О задержании украинца стало известно 2 июня. По данным ФСБ, нарушителем является Добринский Е. В. 1992 года рождения. Пограничники, предположительно, нашли у него наркотики. Документов с собой у военного не было.

На видео ФСБ молодой человек идет с расставленными в стороны руками по железной дороге, после чего его задерживают.

На кадрах допроса Добринский говорит, что 29 мая, в свой выходной день, он пошел в село Сиваш Херсонской области Украины за сигаретами. На остановке он встретил компанию местных.

«Они меня позвали. Я к ним пришел и начал с ними выпивать спиртное. И курили травку, еще мне дали [травки], я в карман положил», — сообщил военный.

В какой-то момент военнослужащий решил перебраться на российскую территорию по дамбе. Украинский и российский берега в этом месте разделяет всего два километра.

Источник фото: Google Maps

На железнодорожных путях Добринского задержали российские пограничники. В этот момент он был пьян. Пакет, предположительно, с коноплей сотрудники ФСБ отправили на анализ. Возбуждено дело о незаконном пересечении российской границы.

Ранее Вооруженные силы Украины сообщили, что военнослужащего могли похитить. Его отсутствие заметили рано утром 30 мая.