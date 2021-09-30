ФСБ показала допрос готовившего теракт в Москве боевика

Участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которые готовили подрывы в Москве, допросили. Видео опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС).

По словам одного из участников группировки, Абибекова И.А, он «хотел взорвать Москву». К этому делу он также приобщил четырех человек: Азизова М. Р., Баходурова Ф. Д. Шахмедова Т. И., Мамурова У. К.

«Мы хотели взорвать отдел полиции на улице Профсоюзной и школу, но когда мы выехали за бомбой, в дороге за нами начали преследование сотрудники правоохранительных органов. Мы не доехали. Они нас задержали по дороге», — сказал обвиняемый.

Он добавил, что вступил в террористическую организацию 9 октября в квартире у брата Мухаммеда, которая находится около станции метро «Университет». После этого к нему присоединились еще четыре-пять человек.

На вопрос сотрудника полиции о том, что находилось в схроне, допрашиваемый ответил, что там лежали четыре тысячи долларов, боевой пистолет и бомба.

В завершение преступник сообщил, что в содеянном искренне раскаивается и перед всеми извиняется. Он отметил, что такого больше никто не повторит.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.