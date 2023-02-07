Происшествия 07 февраля 2023, 11:14 ФСБ поймала вербовщиков группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» в Москве и Красноярске

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Сотрудники ФСБ задержали четырех вербовщиков международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Москве и Красноярске. Об этом сообщил центр общественных связей Федеральной службы безопасноси России. Эффектное задержание в квартире попало на видео.

Члены межрегиональной ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры в Сирии и призывали к терроризму. Среди пойманных — как лидеры, так и рядовые участники организации. Для их поимки ФСБ взаимодействовала с подразделениями МВД в Москве и Красноярске.

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При задержании у мужчин нашли пропагандистские видео, а также средства связи, электронные носители и банковские карты, используемые для вербовки и пропаганды. Следователи возбудили уголовное дело.

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* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.