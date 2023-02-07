07 февраля 2023, 11:14
ФСБ поймала вербовщиков группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» в Москве и Красноярске
Сотрудники ФСБ задержали четырех вербовщиков международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Москве и Красноярске. Об этом сообщил центр общественных связей Федеральной службы безопасноси России. Эффектное задержание в квартире попало на видео.
Члены межрегиональной ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры в Сирии и призывали к терроризму. Среди пойманных — как лидеры, так и рядовые участники организации. Для их поимки ФСБ взаимодействовала с подразделениями МВД в Москве и Красноярске.
Реклама
При задержании у мужчин нашли пропагандистские видео, а также средства связи, электронные носители и банковские карты, используемые для вербовки и пропаганды. Следователи возбудили уголовное дело.
Реклама
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.
Терроризм
ФСБ
Реклама
Реклама