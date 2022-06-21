ФСБ поймала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

ФСБ России вместе с представителями Росгвардии и МВД задержали 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли по адресам проживания оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Тверской, Челябинской областях, Красноярском и Приморском краях, республиках Крым, Ингушетия, Дагестан, Татарстан и других субъектах. У задержанных изъяли 383 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, в том числе четыре пулемета, 19 автоматов, 178 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья.

ФСБ, Росгвардия и МВД прекратили работу 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее, в феврале, ФСБ также сообщала о задержании 87 нелегальных изготовителей оружия в 20 российских регионах, среди которых Москва и Московская область, Крым, Дагестан, Северная Осетия и Якутия. Тогда сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось устранить 26 подпольных оружейных мастерских и изъять 274 единицы оружия российского и иностранного производства разных видов.