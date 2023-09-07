Важное 07 сентября 2023, 13:28 ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

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Федеральная служба безопасности России раскрыла группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Члены группировки покупали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты военной авиации, затем продавали запчасти иностранным заказчикам. У контрабандистов изъяли более 100 изделий для боевых самолетов и вертолетов, 59 тысяч евро и 117 тысяч долларов.

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«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения», — заявили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой.

Накануне сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах России.