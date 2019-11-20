ФСБ опубликовала видео задержания в Москве трех вербовщиков ИГ*

ФСБ опубликовала видео задержания в Москве трех террористов «Исламского государства»*. В ведомстве уточнили, что подозреваемые занимались вербовкой жителей Москвы и области для переправки их в Сирию.

«ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой Войск национальной гвардии на территории Московской области пресечена деятельность трех членов МТО „Исламское государство“*», — сообщили в ФСБ.

С 2014 года трое мужчин вербовали жителей Московского региона для «участия их в боевых действиях в составе террористических групп» на территории Сирии в рядах ИГ*.

В квартирах задержанных провели обыски. Были найдены поддельные российские деньги, паспорта, а также различные средства связи, которые использовались для ведения противоправной деятельности.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.