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    09 июня 2022, 10:02

    ФСБ нейтрализовала ячейку международной террористической группировки в Ростове-на-Дону

    ФСБ ликвидировала ячейку группировки «Тахрир аль-Ислами» в Ростове-на-Дону

    Максим Зинкин

    Оперативники Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону нейтрализовали ячейку запрещенной в России международной террористической группировки «Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Всего в составе ячейки состояли 13 граждан из государств Центральной Азии.

    Силовики установили, что задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению террористической идеологии на территории России, вербуя новобранцев из числа приезжих мигрантов и местных мусульман.

    В ходе обыска по месту жительства террористов оперативники изъяли средства связи, носители информации и пропагандистскую литературу.

    Возбуждено уголовное дело на организатора ячейки, также продолжаются следственные действия по сбору полной информации о деятельности группировки.

    «Тахрир аль-Ислами»* — запрещенная в России террористическая группировка