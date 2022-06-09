ФСБ нейтрализовала ячейку международной террористической группировки в Ростове-на-Дону

Оперативники Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону нейтрализовали ячейку запрещенной в России международной террористической группировки «Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в составе ячейки состояли 13 граждан из государств Центральной Азии.

Силовики установили, что задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению террористической идеологии на территории России, вербуя новобранцев из числа приезжих мигрантов и местных мусульман.

В ходе обыска по месту жительства террористов оперативники изъяли средства связи, носители информации и пропагандистскую литературу.

Возбуждено уголовное дело на организатора ячейки, также продолжаются следственные действия по сбору полной информации о деятельности группировки.

«Тахрир аль-Ислами»* — запрещенная в России террористическая группировка