ФСБ нашла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

В доме жителя Архангельска ФСБ изъяла 30 самодельных взрывных устройств. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств».

Помимо готовых взрывных устройств, у 27-летнего мужчины изъяли компоненты, предназначенные для их изготовления.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по Архангельской области.

Сотрудники ФСБ проводят расследование.

Перед Новым годом в Махачкале сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, подозреваемых в планировании взрыва и нападения на сотрудников МВД в Махачкале, арестовали до конца февраля.