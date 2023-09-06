Происшествия 06 сентября 2023, 10:31 ФСБ нашла 217 подпольных оружейников в 53 регионах России ФСБ, МВД и Росгвардия выявили 217 подпольных оружейников в 53 субъектах РФ

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Представители ФСБ вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии пресекли деятельность 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах страны. Всего удалось выявить 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом ТАСС рассказали в центре общественных связей ФСБ.

Разыскные действия и следственные мероприятия у нелегальных оружейников проходили в июне и июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Приморском и Хабаровском краях, Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области, республиках Татарстан, Карелия, Башкортостан, Алтай и в других субъектах. Из подпольных мастерских удалось изъять 757 единиц огнестрельного оружия, в том числе зарубежного производства. Среди оружия были пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы, гранатометы, ружье и карабин. Кроме того, обнаружились артиллерийские снаряды и мины разных калибров, патроны, гранаты, электродетонаторы, взрывчатые вещества.

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Работу подпольных мастерских остановили.