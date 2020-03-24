ФСБ накрыла целую сеть торговцев крадеными банковскими картами
11 регионов, более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных и более одного миллиона долларов США выручки — все это обнаружили правоохранители в ходе обысков.
Задержать удалось более 30 членов преступной группировки. Помимо россиян, в нелегальном бизнесе трудились и граждане Украины и Литвы. Большинству из них уже предъявлены обвинения по статье 187 «Неправомерный оборот средств платежей». Преступники сейчас заключены под стражу. Уже известно, что раньше они также привлекались к уголовной ответственности по той же статье. Об этом РИА ФАН сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
О новой схеме мошенничества рассказывали IT-специалисты. Пользователю предлагают пройти опрос на сайте известного бренда, присылают ему письмо о выигрыше с одноразовой ссылкой. Кликнув на нее, клиент попадает в «черную нору».
В МВД заявили, как поступать при краже денег с банковских счетов.