Происшествия 08 февраля 2023, 16:23 ФСБ накрыла сеть подпольных казино в Новосибирске

Читать 360tv в

В Новосибирске сотрудники регионального управления ФСБ задержали пятерых местных жителей по подозрению в организации сети подпольных казино. Об этом сообщил «Царьград».

Всех подозреваемых поместили под стражу. Они выполняли различные роли: от инкассации до открытия новых точек. При обысках правоохранители изъяли деньги и оборудование на 120 миллионов рублей.

Реклама

«Под контролем подозреваемых находилось свыше 20 незаконных игорных клубов в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска», — заявила официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва.

Реклама

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере».