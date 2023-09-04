Происшествия 04 сентября 2023, 10:14 ФСБ и СКР обыскали муниципальное унитарное предприятие мэрии Челябинска Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в одном из МУП мэрии Челябинска РИА «Новости»

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Сотрудники управлений ФСБ и СКР провели обыски в МУП «ПОВВ» («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения») Челябинска. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По информации издания, изъятию подверглись некоторые документы организации. Кроме того, директора муниципального предприятия Сергея Хабирова увезли на допрос.

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«Силовики пришли на предприятие сегодня, обыск идет до сих пор», — сообщил источник.

МУП «ПОВВ» занималось водоснабжением областного центра, а также следило за работой канализационных систем. Годовой оборот объединения составлял более миллиарда рублей, на балансе предприятия находилось более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации.

Ранее СКР ходатайствовал об аресте администратора канала Moscow Calling Андрея Куршина. Его обвинили в публичном распространении фейков о ВС РФ. В доме Куршина прошли обыски. В ходе допроса мужчина полностью признал вину.