ФСБ и СК предотвратили подкуп топ-менеджера Фонда развития информационных технологий

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ пресекли попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Подкупить топ-менеджера пытались два мужчины. Оба задержаны. Они обвиняются по статье «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия, в крупном размере».

По версии следствия, с июня по июль этого года обвиняемые звонили топ-менеджеру, проводили с ним встречи, во время которых говорили, что готовы передать ему 600 тысяч рублей за рассмотрение вне очереди заявок двух коммерческих организаций на предоставление грантовой поддержки свыше 700 миллионов рублей.

Топ-менеджер сообщил об этом правоохранителям. Одного из обвиняемых задержали во время передачи денег в ресторане на улице 2-я Тверская-Ямская в Москве. Второго фигуранта задержали в Сочи.

По месту жительства задержанных провели обыски, на допросе оба полностью признали вину. Суд отправил их под домашний арест. Расследование дела продолжается.