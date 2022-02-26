ФСБ: 3 мины упали в Ростовской области со стороны Украины

Три мины упали в Миллеровском районе Ростовской области со стороны Украины. Разрушений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин», — процитировали заявление «Известия».

По факту произошедшего проводится проверка.

Днем ранее, 25 февраля, СК России сообщил о попадании как минимум 14 снарядов ВСУ на территорию Ростовской области. В результате разрушено помещение регионального погрануправления ФСБ России. Возбуждены уголовные дела.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Зеленский заявил также, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. Уже на следующий день в Сети появились видео, на которых всем желающим раздавали оружие «без расписок и документов».