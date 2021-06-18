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    18 июня 2021, 04:40

    Газовоздушная смесь взорвалась в котельной в подмосковном Фрязине — МЧС

    Наталья Жуковская

    Главк МЧС по Московской области сообщил о взрыве газовоздушной смеси в котельной в подмосковном Фрязине.

    Газовоздушная смесь взорвалась в котельной в подмосковном Фрязине — МЧС

    Как пишет ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС, четыре оператора котельной эвакуировались самостоятельно.

    «Во Фрязино в одноэтажной газовой котельной при разогреве котла после двухнедельного планового отключения горячей воды на обслуживание произошел хлопок газовоздушной смеси», — сказали в ведомстве.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    Взрывом повредило 20 окон на площади 300 квадратных метров и корпус котла на 45 «квадратах».

    Несущие конструкции здания повреждены не были, пожара тоже не было. Причины произошедшего устанавливаются. Здание осматривают специалисты.