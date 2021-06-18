Главк МЧС по Московской области сообщил о взрыве газовоздушной смеси в котельной в подмосковном Фрязине.

Как пишет ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС, четыре оператора котельной эвакуировались самостоятельно.

«Во Фрязино в одноэтажной газовой котельной при разогреве котла после двухнедельного планового отключения горячей воды на обслуживание произошел хлопок газовоздушной смеси», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрывом повредило 20 окон на площади 300 квадратных метров и корпус котла на 45 «квадратах».

Несущие конструкции здания повреждены не были, пожара тоже не было. Причины произошедшего устанавливаются. Здание осматривают специалисты.