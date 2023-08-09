Эксклюзив 09 августа 2023, 06:31 Фритюрница спровоцировала пожар в одном из баров в центре Москвы Пожар случился в баре в Камергерском переулке в центре Москвы, никто не пострадал РИА «Новости»

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Ночью 9 августа в Центральном административном округе Москвы случился пожар. Спасателей вызвали в бар в Камергерском переулке, где заметили сильное задымление. Причину нашли на цокольном этаже, площадь возгорания составила один квадратный метр, сообщил источник «360».

Вызов поступил в 03:31. На цокольном этаже четырехэтажного кирпичного дома старой постройки заметили открытый огонь, на первом этаже — плотный дым. Из бара эвакуировались пять человек. Никто не пострадал.

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Прибывшие на место пожарные обследовали все этажи дома и вызвали газовую службу. Очаг возгорания нашли на цокольном этаже — загорелась фритюрница, огонь перекинулся на вентиляционный канал и кабель. Площадь пожара составила один квадратный метр. Здание обесточили и потушили возгорание.

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