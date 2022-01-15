Стали известны подробности гибели фрирайдера в Сочи

Фрирайдер погиб в Сочи, когда катался в горной местности за пределами оборудованных трасс. Согласно данным из социальных сетей, мужчина во время катания упал головой в сугроб, и выбраться оттуда уже не смог: его завалило снегом. Об этом рассказали в пресс-службе «Курорт Газпром».

«Сегодня произошёл трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами «Курорта Газпром», — говорится в релизе курорта, сообщило «РИА Новости». Официальная причина смерти мужчины пока устанавливается специалистами.

В пресс-службе курорта отметили, что при катании в горах, в том числе и в Сочи, крайне важно соблюдать осторожность. Там попросили туристов, которые планируют катание, воздержаться от рисков, которые связаны с катанием вне оборудованных трасс.

Ранее стало известно, что в горах Сочи с обрыва упал КамАЗ. Водитель при аварии не выжил. Известно, что машина съехала с трассы. Во время полета она успела зацепиться за деревья и из-за этого перевернуться. Автомобиль оказался сильно поврежден после удара. Очевидцы рассказали, что мужчина, который был за рулем, умер еще до приезда к месту ДТП медиков. Теперь выяснением причин ситуации займутся правоохранители