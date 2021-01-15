Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался после аварии на этапе «Дакара»

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался после аварии на этапе ралли-марафона «Дакара», сообщила команда Шерпена Heros des Belles-Motos в своем Facebook-аккаунте.

Уточняется, что 52-летний мужчина попал в ДТП 10 января. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму. Медики экстренно госпитализировали его и ввели в искусственную кому, пишет ИА Nation News.

«Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга, в медицинском самолете», — говорится в публикации.

Отмечается, что в этот момент француза транспортировали в Ле Бурже.

Шерпен является 31-м участником «Дакара», погибшим от травм в рамках ралли-рейда. В прошлый раз в Саудовской Аравии умер нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер. Это произошло в минувшем году.