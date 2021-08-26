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    26 августа 2021, 16:48

    Француз нашел трупы детей у себя дома

    Дарья Морозова

    Мужчина из Франции убирался у себя дома после смерти жены и нашел трупы младенцев. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он решил прибраться спустя некоторое время после того, как его жена умерла от рака. В результате он обнаружил в гараже разложившийся труп ребенка. Мужчина тут же вызвал полицию.

    Еще два трупа полицейские нашли в сарае. Там же были обнаружены ножи.

    По предварительным данным, их смерти наступили в разное время. Правоохранители выясняют все детали случившегося.