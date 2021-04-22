Фрагменты туш коров разбросали в Тольятти

Головы и кости коров разбросали в Тольятти. Свалку частей туш животных обнаружили на улице Борковская. Об этом сообщил «Царьград».

О разбросанных частях животных местные жители рассказали в городском сообществе во «Вконтакте». Очевидцы сообщили, что свалку обнаружили невдалеке от городского рынка. Вокруг стоит жуткий запах.

Пока не ясно, кто стоит за разбрасыванием костей и голов, однако жители предположили, что такое количество останков могли иметь только большие промышленники: фермы, скотобойни, продавцы мяса, мясокомбинаты. Предполагается, что таким образом они решили сэкономить на утилизации отходов.