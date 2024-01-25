Происшествия 25 января 2024, 15:15 Фрагменты ракеты нашли на месте крушения Ил-76 Ura.ru: фрагменты ракеты обнаружили на месте крушения Ил-76 под Белгородом vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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На месте крушения российского военного самолета Ил-76 обнаружили подозрительные обломки. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на оперслужбы, которые занимаются расследованием крушения.

Найденные обломки, предположительно, принадлежат ракете. Официальной информации от властей или профильных ведомств не поступало.

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Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли. Самолет рухнул в результате удара украинских боевиков по своим же бойцам. ВСУ атаковали борт ракетами из ЗРК Patriot или IRIS-T.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал расследовать все преступления киевского режима за 10 лет. Он напомнил, что власти Украины убивали своих граждан с 2014 года.

СБУ возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны после крушения российского самолета Ил-76.