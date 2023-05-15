Происшествия 15 мая 2023, 11:42 Фрагменты ракеты иностранного производства обнаружили на месте удара в Луганске РИА «Новости»: части ракеты иностранного производства нашли на месте взрывов в Луганске РИА «Новости»

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Части ракеты иностранного производства нашли на месте удара в Луганске. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что киевский режим мог использовать для атаки крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, которую совместно разработали Франция и Великобритания.

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Утром 15 мая бывший глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник проинформировал о двух прилетах в районе автовокзала в Луганске. Он допустил, что там упали ракеты.

ВСУ атаковали Луганск также 12 и 13 мая. В результате случившегося пострадали шестеро детей. Некоторые из них сейчас находятся в больнице. Также ранение получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.