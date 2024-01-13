Происшествия 13 января 2024, 17:38 Фрагменты неустановленного устройства упали на дорогу в Краснодарском крае Участок дороги на Кубани перекрыли из-за падения неустановленного устройства РИА «Новости»

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Фрагменты неустановленного устройства упали на участок дороги между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Правоохранители и специальные службы установят детали произошедшего. На месте падения фрагментов устройства разрушений не зафиксировали. В результате никто не пострадал. Угрозы для жителей района также нет.

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«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», — сообщили в оперштабе.

Местных жителей призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника в Жиздринском районе. Дрон сбили средства противовоздушной обороны. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате падения БПЛА не поступало.

До этого беспилотник упал в Курской области. Его сбили над Курчатовским районом, где расположена атомная электростанция. Радиационный фон в регионе остался в норме.