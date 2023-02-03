03 февраля 2023, 17:42
Фрагменты неизвестного снаряда нашли на месте обстрела администрации Ясиноватой
РИА «Новости»: фрагменты неизвестного снаряда нашли на месте обстрела в Ясиноватой
Фрагменты и осколки от снаряда неизвестного типа и вида изъяли с места обстрела администрации Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил следователь СК России.
По его словам, изъятые осколки направят на экспертизу, чтобы установить, что это был за снаряд. Собеседник агентства уточнил, что в момент обстрела внутри здания находились глава администрации и сторож. Никто не пострадал.
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«Посечено здание, фасад, остекление. <…> Все живы», — заявил сотрудник СК.
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Центр Ясиноватой оказался под огнем ВСУ вечером 2 февраля. На месте обстрела ведут восстановительные работы. Городская администрация продолжает работать в обычном режиме.
Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщил, что при обстреле повреждения получил его кабинет. По его словам, возле здания разорвался снаряд калибром 155 миллиметров.
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