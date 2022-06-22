Фрагменты двух беспилотников найдены на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, на НПЗ работают следователи. Ущерб и возможность возобновить работу предприятия оценят после того, как будет проведено следствие. Об этом написал ТАСС.

Ранее стало известно о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области, он распространился на площади 50 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Огонь полностью потушили в 10:50 по московскому времени, заявили в ГУ МЧС. Всего в тушении пожара принимали участие 24 единицы техники и 68 человек.

В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как беспилотник врезался в здание Новошахтинского завода.