Фрагменты беспилотников обнаружили на территории пострадавшего от пожара НПЗ под Ростовом — власти
Губернатор Ростовской области Голубев: найдены фрагменты беспилотников на территории НПЗ
Фрагменты двух беспилотников найдены на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, на НПЗ работают следователи. Ущерб и возможность возобновить работу предприятия оценят после того, как будет проведено следствие. Об этом написал ТАСС.
Ранее стало известно о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области, он распространился на площади 50 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.
Огонь полностью потушили в 10:50 по московскому времени, заявили в ГУ МЧС. Всего в тушении пожара принимали участие 24 единицы техники и 68 человек.
В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как беспилотник врезался в здание Новошахтинского завода.