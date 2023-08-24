Происшествия 24 августа 2023, 04:21 Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места падения РИА «Новости»

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Одину из частей упавшего под Тверью частного самолета Embraer Legacy нашли на въезде в поселок Куженкино. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

В материале сказано, что фрагмент самолета лежал в двух километрах от места крушения. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, где разбилось воздушное судно. Туда прибыли машины спецслужб, а водителей, проезжающих мимо эпицентра происшествия, спрашивают о цели поездки.

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Ранее стало известно, что тела всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета нашли. Среди них были предприниматель Евгений Пригожин и бывший глава ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Как сообщили в Росавиации, самолет имел разрешение на использование воздушного пространства.

Стюардесса Кристина Распопова была единственной женщиной среди погибших при крушении частного рейса. По неуточненным данным, за час до рейса бортпроводница сказала родным, что их вылет задерживается по неопределенным причинам.